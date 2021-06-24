Tek seferde 10 bebek doğurduğunu ilan eden Güney Afrikalı Gosiame Thamara Sithole'nin yalan söylediği ortaya çıktı.

Dünya onu "10 bebek doğuran Guiness rekortmeni anne" olarak tanıdı.

Pretorya'da yaşayan 37 yaşındaki Sithole ile 29 haftalık doğan 7 erkek ve 3 kız bebeği tüm haber kanallarına konu oldu.

Sithole, "Tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanını kazandı. Ancak bu unvanını sadece birkaç hafta elinde tutabildi. Çünkü yalan söylediği ortaya çıktı.

Hastane kaydı bulunmadı

Sithole'yi ele veren, bir dizi cevapsız soru oldu.

Hamileyken basına poz veren annenin bebeklerine ilişkin fotoğrafların olmaması ve doğum yaptığına ilişkin resmi hastane kaydı bulunmaması üzerine şüpheler arttı.

Hiçbir zaman hamile kalmadı

Son olarak bebeklerin babasının, Sithole'nin kaybolduğuna ilişkin polise başvuruda bulunması üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti.

Güney Afrikalı kadının hiçbir zaman hamile kalmadığı belirlendi.

Sithole, Johannesburg'da ailesinin yanında saklanırken yakalandı.

Nedeni: Bağış kampanyasından yararlanmak

Daha önce de destek aldığı bir psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Kadının, bebekler için başlatılan bağış kampanyasından para almak için böyle bir yalana başvurduğu iddia ediliyor.