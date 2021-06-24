ABD'de yapılan bir araştırma, uyku düzeni ile depresyon arasındaki bağı bir kez daha kanıtladı.

ABD'li birçok üniversitenin ortak araştırmasına göre, akşam 10'da yatıp sabah 6'da kalkan kişilerde depresyon riski daha az ve "erkenci" olarak tanımlanan bu kişiler, geç saatlere kadar ayakta kalanlara kıyasla yüzde 23 daha az risk altında.

340 farklı genetik varyant

JAMA Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırma için bilim insanları 800 bin kişinin uyku alışkanlıkları ve yaşam tarzını mercek altına aldı. Buradan elde edilen sonuçlarla araştırmaya katılanların genetik yapıları kıyaslandı.

Uyku alışkanlıklarını etkileyen 340 farklı genetik varyant incelendi.

Erken yatıp kalkma depresyona karşı koruyor

Daha önce de birçok kez uyku-uyanıklık döngüsünün etkileri üzerine birçok araştırma yapılsa da çoğu gözlemdi.

Son çalışma, erken yatıp erken kalkmanın diğer faktörlerden bağımsız olarak depresyona karşı koruma sağlayabileceğine dair kanıtlar sunuyor.