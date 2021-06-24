Sivil toplum kuruluşu ismi altında çeşitli ülkelerde operasyonel faaliyetler yürütmek, ABD tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem. Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de sıklıkla kullandığı bu yöntem, bir kez daha Türkiye’yi uluslararası alanda karalamak için kullanılıyor.

Washington’da "Türk Demokrasi Projesi" isimli bir sivil toplum kuruluşu faaliyete başladı.

Projenin amacı, sözde, Türkiye’yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve bu sayede Türkiye’nin daha güvenilir bir bölgesel ve uluslararası ortak olabilmesini sağlamak.

ABD’de aralarında FETÖ’cü bazı isimlerin de bulunduğu bir grup, sivil toplum kuruluşu adı altında Türkiye’yi karalamak ve Türkiye karşıtı proje için harekete geçti. Washington’da “Türk Demokrasi Projesi” isimli bir grup kuruldu. https://t.co/W4qUkzI53U pic.twitter.com/ohfYE6Rs0i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2021

Projede yer alanlar dikkat çekici

Projenin tanıtımında da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı açık şekilde belli ediliyor.

Projenin kurucuları arasında Trump tarafından görevden alınan ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski ABD başkanı George Bush’un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya’nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata gibi isimler var.

ABD’de Türkiye karşıtı yoğun faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü de bu oluşumda yerini almış durumda.

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulması kararı verilen eski milletvekili Aykan Erdemir ile Süleyman Özeren gibi isimler de proje ekibinde yer alıyor.

Bolton'un paylaşımları

Projenin amacı “demokrasi” gibi söylemlerle gizlenmeye çalışılsa da John Bolton’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerçek amacı gözler önüne seriyor.

“Türkiye’de alarm zillerini çalmanın zamanı geldi.” diyen Bolton, NATO müttefiki Türkiye'nin demokrasiye sırtını dönerek Rusya'yı kucakladığını öne sürüyor.

"Joe Biden'ın çok ötesinde bir anlayış"

Yeditepe Üni. Öğr. Üy. Dr. Furkan Kaya, ABD'nin Türkiye'ye olan bakış açısını çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söyledi. "Biz Amerikan düşmanlığı yapmıyoruz. ABD içerisinde yuvalanmış olan neoconların Türkiye'ye bakış açısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak şahsileştiğini ortaya koyan bir durum." dedi.

-Dernek ne zaman kuruldu, amaç ne?

-FETÖ’cüler ile ABD ve İtalya’dan isimlerin de olması ne anlama geliyor?



ABD'de "Türk Demokrasi Projesi" ismiyle Türkiye karşıtlığı yapan grup hakkında merak edilenleri Yeditepe Üni. Öğr. Üy. Dr. Furkan Kaya @trthaber’de cevapladı. pic.twitter.com/j9bBWHsdNy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2021

"Darbeler tarihinini çok iyi biliyoruz." diyen Dr. Kaya, " 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün darbeler tarihini değerlendirdiğimiz zaman arkasında aynı kuvvetin, aynı gücün olduğunu görüyoruz. " şeklinde konuştu.

Türkiye'nin siyasetini dizayn etmeye çalışan Amerikan zihniyetinin hala canlı olduğunun altını çizen Furkan Kaya, "Bu Joe Biden'ın çok ötesinde bir anlayış." dedi.