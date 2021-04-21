Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan "iklim yasası" müzakerelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 2050 yılına kadar iklime zararsız hale gelme hedefi yasal olarak bağlayıcı olacak. Üye ülkeler ve AB kurumları bu hedefe ulaşmak için gerekli önlemleri alacak.

"Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu" kurulacak

AB ülkeleri, 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990'daki seviyesinin yüzde 55 daha aşağısına düşürecek.

Tecrübeli 15 bilim insanından meydana gelen bağımsız bir "Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulacak. Bu kurul, AB'nin iklim değişikliği ve çevre konusundaki önlemleri, emisyon hedefleri, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki taahhütlere uyum konularında raporlar hazırlayacak ve bilimsel tavsiyelerde bulunacak.

Yürlüğe girmesi için AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmalı

AB Komisyonu, 2040 yılı emisyon düşürme hedefleri konusunda yasal düzenleme teklifi hızla hazırlayacak ve çeşitli sektörlerin iklim hedeflerini yakalamalarına katkı sağlayacak yol haritaları üzerinde çalışma yapacak.

Söz konusu uzlaşının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmen onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması gerekiyor.

ABD'nin iklim zirvesinden önce dikkati çekti

AB'nin daha önceki emisyon düşürme hedefi 2030'a kadar 1990 seviyesine göre yüzde 40'lık bir azalma yönündeydi.

AP, bu oranın yüzde 60'a çıkarılmasını istiyordu. Üye ülkeler ise aralarında yaptıkları görüşmelerde yüzde 55'te uzlaşmıştı.

Söz konusu anlaşmanın ABD tarafından düzenlenecek iklim zirvesi öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.