Morrissey benzeri karakter Quilloughby, Simpsonslarda "Panic On The Streets Of Springfield" adlı bölümde yer aldı ve ünlü aktör Benedict Cumberbatch tarafından seslendirildi.

Ancak parodi, İngiliz solist Morrissey’nin pek de hoşuna gitmedi. Morrissey, parodisinin yer aldığı Simpsonlar'ı "nefret ve cehaletle" suçladı.

Morrissey'nin menajeri de yıldızın tasvirini "incitici ve ırkçı" olarak nitelendirdi.

[Steven Patrick Morrissey | Fotoğraf: Reuters]

Dava için yeterli parası yok

Ünlü solist, web sitesindeki bir mektupta gösteriyi dava etmek istediğini ancak yasal işlemleri finanse edecek parasının olmadığını söyledi.

Solist, karşılık vermeye hazır, kararlı bir hukukçu ekibine de sahip olmadığını belirtti.

Bölümde vejetaryenliği alay konusu yapılıyor

Söz konusu bölümde Lisa, 1980'lerin İngiltere'sinde şarkıcı olan Quilloughby isminde hayali bir arkadaş ediniyor.

Lisa, şarkıcının fanatik vejetaryenliğine kapılıyor. Quilloughby’in grubu The Snuffs'ın daha sonra yeniden bir araya gelerek verdiği konsere katıldığında ise Lisa, solistin aşırı kilolu, ırkçı bir et yiyene dönüştüğünü fark ediyor.

Yapımcılar yanıt vermedi

Gösterinin yapımcıları Morrissey'nin eleştirilerine cevap vermeyeceklerini söylediler.

Bölümün yazarı ise Quilloughby karakterinin, aralarında Morrissey, The Cure'den Robert Smith, Joy Division ve Ian Curtis'in de bulunduğu 80'li yılların birkaç şarkıcısından oluştuğunu söyledi.

Morrissey'nin tartışmalı görüşleri

Morrissey son yıllarda tartışmalı görüşleri nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Helal eti "kötü" olarak nitelendirmesi, aktör Kevin Spacey'i cinsel taciz iddiaları üzerine savunması nedeniyle şarkıcı tepki toplamış, İngiltere’nin aşırı sağ partisine desteği nedeniyle ırkçı olmakla suçlanmıştı.