Michel, ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalanmasının ardından, Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zurabişvili, ülkesindeki siyasi krizin çözülmesine sağladığı desteklerinden dolayı Michel'e teşekkür ettiğini aktararak "Bu herkesin zaferidir, öncelikle de bu ülkenin zaferidir" dedi.

Michel de siyasi krizin çözülmesinden memnun

Ülkenin geleceğini, daha yakın iş birliği yürütmek istediklerini AB ile birlikte gördüklerini belirten Zurabişvili, bu yıl Batum'da düzenlenecek Gürcistan güvenlik konferansına, Ukrayna ile Moldova devlet başkanlarını da davet etmek ve konferansta 3 ülkenin, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin güçlendirilmesini ele almak istediklerini söyledi.

Michel de konuşmasında Gürcistan'da siyasi krizin çözülmesi için iktidar ve muhalefet liderlerinin anlaşma metnini imzalamaya başlamalarından büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"Kırım yasa dışı olarak ilhak edilmiş durumda"

Siyasi diyaloğun zor olduğunu ama herkesin ortak çabasıyla artık gelecekteki siyasi zorlukları aşmanın daha kolaylaştığını belirten Michel, "Bugün yeni dönemin başlangıcıdır ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde geçmesi gereken yol için çok çalışmak gerekiyor " değerlendirmesinde bulundu.

Michel, "Biz, Ukrayna'nın sınırlarında Rus askeri varlığının artırıldığını açık bir şekilde görüyoruz. Kırım yasa dışı olarak ilhak edilmiş durumda. AB elbette bu krizi çözmek için belli adımlar attı. Ayrıca AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine olan desteği de sarsılmazdır" açıklamasını yaptı.

Gürcistan'daki siyasi gerginlik

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren kriz, 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artmıştı.

Genel seçimlerde, seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya girmedi. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek erken seçim talep ediyordu.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet etmişti.

Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmada, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması maddeleri var.

Anlaşma, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformların yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanın muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

Anlaşma muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.