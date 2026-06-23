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Dünya
AA 23.06.2026 19:59

Pezeşkiyan: İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız." dedi.

Pezeşkiyan: İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin füze programına ilişkin konuların mutabakat zaptında yer almadığını ve hiçbir zaman da tartışma konusu olmayacağını Pezeşkiyan, "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız. Eğer savunma silahlarımız olmasaydı düşman aynı Gazze gibi ülkeyi yerle bir ederdi." diye konuştu.

İran-Pakistan ilişkilerinin daha ileri düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, iki ülkenin ortak işbirliğiyle bölgede örnek bir kardeşlik modeli inşa edebileceğini ifade etti. 

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ABD Balistik Füze İran Mesud Pezeşkiyan Pakistan
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