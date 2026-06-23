Paris'te aşırı sıcak alarmı: Louvre Müzesi erken kapanacak

Louvre Müzesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede aşırı sıcakların etkili olduğu hatırlatılarak, günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması nedeniyle 24-27 Haziran tarihlerinde müzenin kapılarını ziyarete yerel saatle 18.00 yerine 16.00'da kapatacağı belirtildi.

Açıklamada, müzenin tarihi binasının dirençli olmasına rağmen bazı bölümlerinin hassas olduğuna ve iklim değişikliğine yeterince dayanıklı olmadığına işaret edilerek, 73 bin metrekarelik tarihi yapının güneş ışığına eşit bir şekilde maruz kalmadığı kaydedildi.

Bu nedenle müzenin bazı bölümlerinde hava sıcaklığının yükselmesinin personel ve ziyaretçilerde konforsuzluğa yol açtığı vurgulanan açıklamada, gün sonunda ziyaretçi yoğunluğunun da etkisiyle, ısı birikiminin en yüksek seviyeye ulaştığına işaret edildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede yarın aşırı hava sıcakları nedeniyle kırmızı alarm verilen vilayet sayısı 58'e çıkarıldı.

Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğuldu

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkede rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle ilgili bakanlarla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yüksek hava sıcaklıklarına karşı Fransızları dikkatli olmaları konusunda uyaran Lecornu, 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde serinlemek için suya giren 40 kişinin boğulduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 gündür yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da bugün itibarıyla 54 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Çok sayıda şehirde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, yüzlerce okulda eğitime ara verildi.