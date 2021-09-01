Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kıbrıs’ı tehdit eden petrol sızıntısı hakkında Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Büyük kütlenin kuzeye doğru gittiğini, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen küçük parçaların önlerine bariyerlerin konulduğunu belirten Aktunç, uydudan gözlemlerin yanı sıra KKTC Çevre Dairesinin Karpaz’daki ekiplerinin 3 araç ile bütün Karpaz güney sahillerini taramaya başladığını duyurdu.

Sızıntıda parçalanmalar ve dibe çökmeler

Aktunç, gemilerin gözünden kaçan veya sahile yaklaşan bir atık ihtimaline karşı Çevre Dairesi ekiplerinin 2 saatte bir sahilleri kontrol edeceğini kaydetti.

"Hava şartları lehimize olmaya devam ediyor." diyen Aktunç, petrol sızıntısında parçalanmalar ve dibe çökmeler meydana geldiğini anlattı.

"1-2 gün biraz daha temkinli olalım"

Türkiye'den gelecek atık toplama gemileriyle bu atıkların çekileceğini kaydeden Aktunç, sürecin uzun olacağına dikkati çekti.

Gemiler ayrıldıktan sonra 2-3 ay boyunca Çevre Dairesi personelinin kontrollerini sürdüreceğini söyleyen Aktunç, "Daha sonra denizdeki ekiplerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ekiplerin verecekleri rapor doğrultusunda orta ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koyacağız." dedi.

Aktun, "Karpaz bölgesinde denize girilmesinin sağlık açısından riski var mı?" sorusuna ilişkin, şu yanıtı verdi:

"1-2 gün biraz daha temkinli olalım. İzleyelim, önümüzü görelim, ona göre hareket edelim. Daha doğru olur diye düşünürüm. Denizlerimizde bir sıkıntı yok ama dibe çökmeler var, bu nasıl bir reaksiyona uğrayacak belli olmadığından dolayı 1-2 gün halkımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz."