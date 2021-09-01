28 Ağustos Cumartesi günü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) mürettebat "yüzen pizza gecesi" düzenledi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Fransız Astronotu Thomas Pesquet sosyal medyada o anların görüntülerini paylaştı.

"Arkadaşlarla yüzen pizza gecesi"

6 kişi, pizza malzemelerinin boşlukta yüzmesini engellemeye çalıştı.

Herkes kendi pizzasını yaparken malzemelerini güçlükle bir araya getirdiler. Sonra da boşlukta yüzen pizzalar yenildi.

Fransız Astronot Pesquet, pizza gecesini "Arkadaşlarla yüzen pizza gecesi, bize neredeyse Dünyada bir cumartesi gibi geliyor." sözleriyle paylaştı.