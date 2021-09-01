Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'dan yapılan açıklamaya göre, dün gece Paris sokaklarında 15 çocuk dernekler tarafından temin edilen çadırlarda uyudu, bunlardan bazıları ise aylardır sokaklarda.

"Yerleri sokak değil, sabit konut ve okul." ifadesi kullanılan açıklamada, Paris ve Ile-de-France bölgesi valiliği önündeki Andre-Citroen parkında 600'den fazla göçmen ve evsizin, bugün Collectif Requisitions oluşumunun desteğiyle çadır kurduğu belirtildi.

Evsizler için 10'uncu eylem

Açıklamada, çadır kuranların Afganistan, Fildişi Sahili, Eritre, Etiyopya, Fransa, Gine, Fas, Rusya ve Sudan gibi ülkelerden gelen evsiz göçmenler olduğu, bazılarının aylardır sokaklarda olduğu ve kanuna göre kendilerinden sorumlu valilikten temel barınma haklarını talep ettikleri değerlendirmesine yer verildi.

Bu kişilerin barınma ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bugünkü eylemin Collectif Requisitions'ın evsizler için 10'uncu eylemi olduğu, Aralık 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı aktarıldı.

"Ülkede 3 milyondan fazla boş ev var"

Açıklamada, "Böyle bir eylemi 10'uncu kez gerçekleştirmek, kanunlara ve temel haklara saygı ve onurlu bir barınma sağlama konusundaki siyasi irade eksikliğini yansıtıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) verilerine göre, ülkede 3 milyondan fazla boş ev olduğu, bunların 400 bininin Paris’in içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde bulunduğu anımsatıldı.