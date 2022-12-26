Ürdün’ün güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar Petra Antik Kenti'nde sele neden oldu. Kentte bulunan çok sayıda turist tahliye edildi.

Petra Kalkınma ve Turizm Bölgesi Otoritesi, antik kenti ziyarete kapattı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise, Lut Gölü ile Akabe şehir arasındaki yolu güvenlik gerekçesiyle geçici süre kapatma kararı aldı.

Maan kentinde sel nedeniyle bir otobüsün devrilmesi sonucu ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.