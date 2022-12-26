Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 22:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burkina Faso’da yolcu otobüsü mayına çarptı: 10 ölü, 5 yaralı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]
Burkina Faso’da yolcu otobüsünün mayına çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Burkina Faso’nun doğusundaki Fada N’Gourma şehrinden Nijer yakınlarındaki sınır kasabası Kantchari'ye giden yolcu otobüsü mayına çarptı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kazanın dün meydana geldiği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Burkina Faso
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