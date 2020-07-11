Haber Giriş: Kaynak: AA
Peru'da son 24 saatte 186 ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Peru'da, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 186 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 500'e yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 198 artarak 319 bin 646'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 210 bin 638 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: peru sağlık bakanlığı peru koronavirüsSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 01:47
Son Haberler
- 03:16
- 02:59
- 03:01
- 03:11
- 02:21
Sıradaki Haber
Mısır'da bir günde 85 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz