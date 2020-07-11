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Mısır'da bir günde 85 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Mısır'da, koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 85 artarak 3 bin 702'ye çıktı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 hastası 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 981 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 702'ye, vaka sayısının da 80 bin 235'e çıktığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, 521 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 274'e ulaştığı aktarıldı.
Etiketler: vaka sayısı mısır koronavirüsSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 01:19
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