Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 hastası 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 981 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 702'ye, vaka sayısının da 80 bin 235'e çıktığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 521 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 274'e ulaştığı aktarıldı.