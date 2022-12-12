Ülkenin güneyini ve kuzeyini birbirine bağlayan Pan-Amerikan yolunu trafiğe kapatan protestocular, Boluarte'nin görevi bırakmasını ve Kongrenin kapatılmasını talep etti.

Yetkililer, göstericilerin Peru'nun en kalabalık ikinci kenti Arequipa'daki Alfredo Rodriguez Ballon Uluslararası Havalimanı'na zorla girdiğini ve pistlerin bazılarını yaktıkları lastiklerle kapattıklarını bildirdi.

Polis, bazı otoyollarda barikat kuran ve lastik yakan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülke basınında çıkan haberlere göre, otoyollarda kurulan barikatlar nedeniyle otobüs biletleri iptal edildi ve tedarik zinciri aksadı.

Ülkenin güneyinde ve iç kesimlerindeki Puno, Abancay, Uyacalı ve Tacna kentlerinde de polisle çatışan protestocular, gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Castillo’nun görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda dün 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Neler olmuştu?

Castillo, 7 Aralık'ta ulusa sesleniş konuşmasında, Kongrenin feshedildiğini, ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongrenin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu." demişti.

Castillo'nun kararından sonra Dışişleri, Ekonomi ve Maliye, Adalet ve İnsan Hakları, Çalışma, Eğitim, İletişim ve Ulaştırma bakanları istifa etmişti.

Ordu ve polis, mevcut anayasal düzene bağlı kalacak

Castillo'nun, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı bilgisi verilmişti.

Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapılmıştı.

Peru'da Kongre, Castillo'yu görevden aldı

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Cezaevine götürüldü

Castillo, 8 Aralık'ta polisler eşliğinde arabaya bindirilerek, başkent Lima'ya bağlı Ate semtindeki Barbadillo Hapishanesi'ne götürülmüştü.

Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik" 5 cezai soruşturma yürütülüyor.

Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongrenin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti.