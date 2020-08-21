Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 200 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 34'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 639 artışla 567 bin 59'a, iyileşenlerin sayısı da 380 bin 730'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 183'e yükseldi.

Vaka sayısının 11 bin 541 artarak 513 bin 719'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 12 bin 826 artışla 339 bin 124 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 54 kişi öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 200'e yükseldi. Vaka sayısı 1033 artışla 105 bin 508'e, iyileşenlerin sayısı ise 73 bin 616 olarak kayıtlara geçti.