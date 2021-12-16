2021'in Şubat ayında Mars'taki Jezero Krateri'ne inen Perseverance, gezegenin en eski kayalarının kökenine yönelik yeni bir keşif yaptı.

NASA'nın açıklamasına göre kraterdeki kayalar, volkanik kökenli ve eski lav akıntılarıyla oluştular.

Bu, Mars görev için önemli bir kilometre taşı çünkü bu, bu kayaların örnekleri önümüzdeki 10 yılda Dünya'ya geri gönderildiğinde tarihlenebilecekleri anlamına geliyor.

Bu, yalnızca iniş yerinin değil, genel olarak Mars'ın ve ötesindeki Güneş Sistemi'nin tarihine ilişkin yeni bilgiler verecek.

Bilim insanlarının kayalar hakkındaki ilk izlenimi, kayalarının tortul kökenli olduğuydu. Yani, suda veya rüzgarda biriken mineral parçacıklarının sıkıştırılmış birikimiydi.

Ancak Perseverance, sondaj yapmaya ve jeokimyasını ayrıntılı olarak incelemeye başladığında görev ekibini şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı.

Cihazlar, mineral piroksen tarafından sarılmış ve çevrelenmiş çok sayıda olivin kristali tespit etti.

Olivin kristalleri, mağmada ilk önce kristelleşen yapı olduğu için, kayaların kökeninin volkanik olduğu ortaya çıktı.