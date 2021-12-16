Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haiti'deki faciada ölü sayısı 75'e çıktı
Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.
Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde salı günü meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.
Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 75'e çıktığını, sağlık durumları kritik 56 kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.
Ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi paylaşılırken patlamanın etkisiyle 20 evin de küle döndüğü açıklandı.
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