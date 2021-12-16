Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçak düştü: 9 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, başkent Santa Domingo'daki Las Americas Havalimanı'na acil iniş yapmak isteyen uçağın düştüğünü bildirdi.
Düşen uçakta bulunan 7'si yolcu, 2'si mürettebattan olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.
Uçağın, Dominik Cumhuriyetine bağlı La Isabela Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'nin Florida eyaletine gitmek için havalandığı bilgisine ulaşıldı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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