Parçalı Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2024 00:24

Pentagon, kendini yakan ABD askerinin ölümüne "trajik olay" demekle yetindi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell’in ölümü için "trajik bir olay" demekle yetindi.

Pentagon, kendini yakan ABD askerinin ölümüne "trajik olay" demekle yetindi
[Fotograf: AA]

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Bushnell’in protestosu hakkındaki soruları cevapladı.

Bushnell’in kendini yakmasının, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına verdiği destek açısından ABD ordusunda büyük bir soruna işaret edebileceğine dair ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, Bakan'ın durumu takip ettiğini aktardı.

Ryder, "ABD Hava Kuvvetlerinin, havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabaların bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı

ABD tarafından, İsrail’e sağlanan silah ve ekipmanın Gazze’de siviller üzerinde kullanılmasının, ABD ordu personelini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine Ryder, İsrail’i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini, İsrail’e Gazze’de sivil güvenliği ve insani yardımı dikkate alması yönünde beklentileri de iletmeyi sürdüreceklerini söylemekle yetindi.

Ryder, olayın, Washington DC Metropolitan Polis Departmanı tarafından takip edildiğini kaydederek, bu konudaki soruların onlara sorulması gerektiğini söyledi.

40 dakikadan fazla süren basın toplantısında, Aaron Bushnell'in kendini yakarak İsrail'in soykırımını protesto etmesi hakkında başka soru gelmedi.

ABD ordusu, İsrail'in Gazze'deki katliamına desteğini sürdürüyor
ABD ordusu, İsrail'in Gazze'deki katliamına desteğini sürdürüyor

Aaron Bushnell'in kendisini ateşe vermesi

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, dün Washington yerel saatiyle 13.00 sularında, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri elbiselerle Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Alevler içinde kalan Bushnell’e Büyükelçilik polislerinden birinin silahını doğrultup beklediği görülürken, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Pentagon ABD
Sıradaki Haber
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:38
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Ibarra ile görüştü
00:19
Kemer üretim atölyesinde yangın
00:26
Erzurum'da 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 yaralı
00:19
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı
00:11
İsrail, UAD kararlarının üstünden geçen bir ayda Gazze'de savaş suçlarına devam etti
00:01
ABD, Filistin yönetimindeki değişimi memnuniyetle karşıladı
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
İspanyol çiftçiler, eylemlerinde Avrupa Parlamentosu'nu hedef aldı
FOTO FOKUS
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
Kocaeli'nde gençler için 'kariyer köprüsü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ