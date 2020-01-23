ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için Tel Aviv’e ulaştı.

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na sabah saatlerinde önce ABD Başkan Yardımcısı Pence, kısa süre sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak indi.

İki lider de havalimanında İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tarafından karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, forumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Putin'in bu temaslarının ardından Filistin tarafına geçerek işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentini ziyaret etmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

Pence, Netanyahu ile "Ağlama Duvarı"na gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Netanyahu ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek.

Putin ve Pence'in yanı sıra 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere 40'a yakın ülkeden üst düzey yetkili İsrail'e gitmişti.

Filistin Dışişleri: İsrail işlediği suçları örtbas etmek için Holokost’u kullanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Yahudi soykırımı (Holokost) olaylarını Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek ve Arap topraklarındaki işgalini sürdürmek için kullandığı"nı savundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İsrail’in Holokost anma törenlerini işgal ve ihlal politikalarına malzeme olarak kullanmasına izin verilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarını işgal altında tuttuğu, Filistin halkına yönelik işlediği suçların insanlığa karşı suç ve savaş suçları sayılabilecek derecede olduğu vurgulandı.

Hamas'tan "İsrail işgalini kınayın" çağrısı

Hamas da Dünya Holokost Forumu'na katılmak için Batı Kudüs'e giden dünya liderlerine "Filistin topraklarındaki İsrail işgalini kınamaları" çağrısı yaptı.

Hamas'tan gelen yazılı açıklamada, "Filistin halkı, söz konusu liderlerin özgürlük için verdiği mücadeleyi desteklemelerini ve topraklarımızda süren işgali kınamalarını bekliyor" denildi.

Açıklamada, "Bu liderler, onların toplantıya katılmak üzere geldikleri mekandan yüzlerce metre uzakta bulunan ırkçı Siyonist gettolarda milyonlarca Filistinlinin yaşadığını hatırlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Macron İsrail polisini kiliseden kovmuştu

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için dün İsrail'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Kudüs'te bulunan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartışmıştı.

Polisin kiliseye girmesini istemeyen Macron, İsrail polisine "Kurallara uyun" diyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler” ifadeleriyle tepki göstermişti.

“Herkes kuralları biliyor, önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi, çık dışarı.”



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı.https://t.co/oB0mvQoQig pic.twitter.com/nPaeRQ7UIR — TRT HABER (@trthaber) January 22, 2020

Kaynak: AA