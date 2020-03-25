Çin’de başladı, dünyaya yayıldı.

Pekin’deki son durumu Pekin Büyükelçisi Emin Önen anlattı.

Abdulkadir Emin Önen,“Bugün itibarıyla Çin'de vaka sayısı 81 bin 93 vakaya ulaştı. Taburcu olanların sayısı 72 bine ulaştı. Vefat sayısı da 3 bin 287 oldu. Son 5 gündür hatta 1 haftadır Çin'de vaka yok, Çin'den kaynaklı. Yeni vakaların hepsi yurtdışından Çin'e gelen kendi vatandaşları ya da uluslararası vatandaşlardan geldi." dedi.

Büyükelçi Önen, salgının yavaşlatılmasında toplumun devlet tarafından alınan kurallara uymasının önemli rol oynadığını, Türkiye’de de salgının önlenmesi için devlet millet dayanışmasının gerekli olduğunu vurguladı.

“Burada devletle milletin koordinasyonu çok önemli. Yani ne demek bu? Devletin getirdiği sağlık bakanlığının, ilgili kurumların getirdiği önlemlere toplumun harfi harfine riayet etmesi lazım. Eğer böyle yaparsak çok kısa bir sürede toparlanırız. Çünkü Avrupa gibi kötü bir örnek var. İlk önce bu işin merkezi Çin’di, Wuhan’dı, daha sonra krizin yayılma merkezinin Avrupa olduğunu gördük. Avrupa gereken tedbirleri gerektiği zaman almadı”

Büyükelçi Önen, Türkiye ve Çin’in salgının önlenmesinde iş birliği yaptığını da belirtti.

"Şu süreçte de tabii Çin ile iş birliklerimiz devam ediyor. Özellikle burdan gerek maske, gerek hızlı test kitleri alıp Türkiyeye gönderiyoruz. Yine geçen gün sağlık bakanımız da açıkladı bazı iyileştirme süreçlerini hızlandıran bazı denenen ilaçlar var bunlardan da bir miktar gönderdik Türkiye'ye. Bu konudaki iş birliklerimiz karşılıklı olarak devam ediyor.”