Beyrut Limanı'ndaki patlamada hasar gördü sonrasında yenilendi. Osmanlı mirası Milli Kütüphane törenle tekrar hizmete girdi.

Törene Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un yanı sıra bazı yetkililer katıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği sosyal medya hesabında açılıştan kareler paylaştı.

"Osmanlı mirası olan bu binanın restore edilerek tekrar halkın hizmetine sunulması hayırlı olsun" notunu düştü.

Kütüphanenin restorasyonu Katar ve çatışma bölgelerinde kültürel mirası korumakla ilgilenen uluslararası kuruluş ALIPH tarafından yapıldı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

En az 200 kişinin hayatını kaybettiği olayda 6 bini aşkın kişi de yaralanmıştı.

