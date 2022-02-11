Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Patlamada hasar gören Osmanlı mirası kütüphane açıldı
[Fotoğraf: Türkiye Beyrut Büyükelçiliği]
İki yıl önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada zarar gören Osmanlı mirası Milli Kütüphane açıldı. Açılış için düzenlenen törene Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy da katıldı.
Beyrut Limanı'ndaki patlamada hasar gördü sonrasında yenilendi. Osmanlı mirası Milli Kütüphane törenle tekrar hizmete girdi.
Törene Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un yanı sıra bazı yetkililer katıldı.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği sosyal medya hesabında açılıştan kareler paylaştı.
"Osmanlı mirası olan bu binanın restore edilerek tekrar halkın hizmetine sunulması hayırlı olsun" notunu düştü.
Kütüphanenin restorasyonu Katar ve çatışma bölgelerinde kültürel mirası korumakla ilgilenen uluslararası kuruluş ALIPH tarafından yapıldı.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
En az 200 kişinin hayatını kaybettiği olayda 6 bini aşkın kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: Lübnan
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