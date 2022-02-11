Amerika Birleşik Devletleri, CIA'e ilişkin yeni iddiayı konuşuyor. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in çok büyük çapta takip ve izleme programları yürüttüğü öne sürüldü.



Bu programlarla ABD'lilerin özel bilgilerini ele geçirdiği iddia edildi.



İddia, Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Partili 2 senatör tarafından ortaya atıldı.



Senatörler, CIA'in hakkında toplanan bilgileri içeren gizli, açıklanmayan bir veri deposuna sahip olduğunu ileri sürdü. Programla ilgili ayrıntıların da halktan ve Kongre'den uzun süredir gizlendiğini iddia etti.

CIA iddiaları kabul etmedi



CIA'in mahremiyet ve sivil özgürlükler yetkilisi Kristi Scott açıklama yaptı.



Teşkilatın, hayati ulusal güvenlik misyonunu yerine getirirken ABD vatandaşlarının mahremiyetine ve sivil özgürlüklerine saygı gösterme yükümlülüğünü kabul ettiğini söyledi.



Bunu çok ciddiye aldıklarını dile getirdi.