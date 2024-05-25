Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterinin Vanadzor kentine planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini belirten Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini duyurdu.

"Tarihi Ermenistan arayışı Ermanistan'ın gelişimini engelliyor"

Paşinyan, bugüne kadar Ermenistan'da yaşanan "tarihi Ermenistan" arayışının, ülkesinin gelişimini ve gerçekçi bir Ermenistan'ın kurulmasını engellediğini söylemişti.

Ermenistan Başbakanı, sınır belirleme çalışmalarının ülkesinin egemenliği ve güvenliğinin önemli unsurlarından olduğunu kaydederek yaptıkları çalışmaların "gerçek Ermenistan'ın" ortaya çıkarılması süreci olduğunu belirtmişti.

Paşinyan'ın dün yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti

Sınırların çizilerek egemen ve demokratik "gerçek bir Ermenistan" oluşturulmasının, ulusal devlet ideolojisi ve vizyonu haline gelmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, halihazırdaki Ermenistan Cumhuriyeti dışında bir "tarihi Ermenistan" arayışının, şimdiye kadar gerçekçi Ermenistan hakkındaki halkın fikirlerinin somutlaşmasına ve ilerlemesine engel haline geldiğini vurgulamıştı.

Paşinyan, özellikle Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasındaki anlayışların Ermenileri "mevcut topraklar dışında bir Ermenistan" aramaya ittiğini, bunun uluslararası ilişkilerde de bir unsur olarak kullanıldığını söylemişti.

Ermenistan'da kalıcı ve başarılı bir gelecek sağlanması için "barış gündemine" ve "gerçekçi bir stratejik Ermenistan vizyonuna" dönülmesi gerektiğini belirten Ermenistan Başbakanı, aksi takdirde barışın mümkün olmayacağını, devletin gelişiminin engelleneceğini ve varlığının sürdürülemeyeceğini dile getirmişti.

"Gerçek Ermenistan psikolojisine sancılı bir yoldan geçtim"

Paşinyan, sınırlı kaynakların ve enerjinin, gerçek Ermenistan'ın stratejik ihtiyaçlarına harcanmaması durumunda, Ermenistan'ın kalkınmasının ve geleceğinin engelleneceğini, ihtiyaç duyulan barışın da ulaşılamaz hale geleceğini söylemişti.

Paşinyan, hükümetinin bu konudaki politikasına değinmişti:

"Çeşitli değerlendirmelerin aksine hükümetimiz vatan ve devlet kavramlarını ayrıştırmıyor, yeniden birleştirmeye, eşitlemeye çalışıyor çünkü Ermenistan Cumhuriyeti'ni kurmanın ve güçlendirmenin tek yolu budur. Aksi takdirde zaten sınırlı olan kaynaklarımızı vatanın, devletin geleceğini baltalayan bir 'vatan arayışı' için harcayacağız."

Kendisinin de bizzat "tarihi Ermenistan" psikolojisinden "gerçek Ermenistan" psikolojisine sancılı bir yoldan geçtiğini vurgulayan Paşinyan, sınırları çizilmiş, egemen ve demokratik, 29 bin 743 kilometrekarelik "gerçek Ermenistan'ın" devlet ideolojisi ve vizyonu haline gelmesi gerektiğini vurgulamıştı.