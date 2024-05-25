Hindistan'da lunaparkta yangın: En az 20 ölü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Rajkot kentindeki lunaparkta yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının henüz neden çıktığının belirlenemediği ancak ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"Olayı soruşturmak için özel bir ekip görevlendirildi"

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bigisi verildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.