Gazze için Norveç'ten yola çıkan gemi Hollanda'ya ulaştı

Gazze'ye yardım götürmek üzere Norveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu'na (Ship to Gaza) ait Handala isimli gemi Hollanda'ya ulaştı.

Gemi, 13 kişilik aktivist mürettebatıyla Schie Limanı'na vardı.

Limandaki Oase Rotterdam binasında düzenlenen etkinlikte, Hollanda'da yaşayan çocuklar Gazze'deki çocuklar için resim çizdi.

"Gazze'nin özgür olması ve işgalin son bulması için Gazze'ye gidiyoruz"

Geminin kaptanı Norveç asıllı Wellu Koivosto, Gazze'deki çocuklara ulaştırmak üzere resimleri teslim aldı.

Kaptan Koivisto, "Gazze'nin özgür olması ve işgalin son bulması için Gazze'ye gidiyoruz. Buradaki çocuklar çizdikleri resmi bize teslim edecekler biz de bunları Gazze'deki çocuklara vereceğiz. Onların çizdikleri resimleri de Avrupa'ya getireceğiz." dedi.

Uluslararası hukuka göre Gazze'ye girme hakları olduğunu dile getiren Koivisto, "Dördüncü kez gidiyorum. (Daha önceki gidişinde) Bizi gözaltına aldılar ve nezarete attılar. Gemileri ve içindekileri çaldılar. Bir gün gelecek ve biz gemiyi oraya ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Koivisto, salı gününe kadar Rotterdam'da kalacaklarını ve buradan Londra'ya gideceklerini belirterek, "Çocukluktan beri insan hakları ve özgürlük aktivistiyim. Yani bu kanımda var." diye konuştu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararının iyi bir karar olduğunu söyleyen Koivisto, tüm ülkelerin UAD'nin kararının arkasında olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Koivisto, "Hollanda hükümetine çok açık bir mesajım var. Uluslararası hukuku destekle." dedi.

Gemideki aktivistler, durdukları limanlarda İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırıma ilişkin bilgileri yerel halkla paylaşıyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.