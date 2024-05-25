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Dünya
AA 25.05.2024 19:35

İsrail: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek

İsrail, Hamas'la esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek
[Fotograf: AA]

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın Paris'te yaptığı görüşmeler sonrasında İsrail'e döndüğü belirtildi.

Barnea'nın, Paris'teki bir toplantıda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye İsrail müzakere ekibi tarafından hazırlanan yeni bir esir takası anlaşması teklifi sunduğu aktarıldı.

Toplantının ardından İsrail'in, esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta devam edileceğini duyurduğu aktarıldı.

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Katar, Hamas ve ABD tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurmuştu.

Mossad Direktörü David Barnea’nın Paris’te CIA Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tel Aviv yönetimi ve Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için görüştüğü kaydedilmişti.

Haberde, Barnea, Burns ve Al Sani'nin Paris'teki görüşmeler sırasında “esir takası için yenilenmiş bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin genel hatlarını formüle etmek” için çalışacakları belirtilmişti.

İsrail Savaş Kabinesinin 22 Mayıs’ta düzenlenen ve 5 saat süren toplantısında, müzakere heyetine, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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