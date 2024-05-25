İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan El-Avde Hastanesi yetkilileri, hastaneye 6 kişinin cenazesinin getirildiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi bombaladığını, saldırı sonucu bir Filistinlinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait evi bombalaması sonucu bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze'nin Nasr, Şucaiye, Sabra, Zeytun ve Derec mahallelerindeki evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastane olan Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.