Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.05.2024 17:06

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan El-Avde Hastanesi yetkilileri, hastaneye 6 kişinin cenazesinin getirildiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi bombaladığını, saldırı sonucu bir Filistinlinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait evi bombalaması sonucu bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze'nin Nasr, Şucaiye, Sabra, Zeytun ve Derec mahallelerindeki evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastane olan Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Kanada ve Avustralya'dan UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurması kararına destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Cevdet Yılmaz: KKTC kalkınmasını çok daha ileri boyutlara taşıyacak
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
17:28
AlBaraka İslami Finans Zirvesi sona erdi
17:22
Bakan Bolat: Türkiye'nin yaktığı işaret fişeği dünyada bir ilk oldu
17:23
Bakan Güler, OYAK'ın 64. genel kurulu dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
17:18
DEİK Başkanı Olpak: İsrail'e ithalat ve ihracatın durdurulması kararını destekliyoruz
Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık tutuyor
Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Gabar petrolünün kuyudan depolara uzanan yolculuğu
Gabar petrolünün kuyudan depolara uzanan yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ