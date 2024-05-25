İsrail ordusu, Gazze'deki Müslüman ve Hristiyanların kutsallarına saldırılarını sürdürüyor

İsrail, 18 yıldan bu yana abluka altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ne yaklaşık 8 aydır havadan, karadan ve denizden saldırıyor.

Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail askerleri, bölgede çeşitli "ihlaller" gerçekleştiriyor ve bunları da kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Son olarak yayımlanan görüntülerden birinde askerlerin, Gazze Şeridi'nin en büyük üniversitesi olan Aksa Üniversitesi'nde kütüphaneyi ateşe verdikleri bir diğerinde de Kur'an-ı Kerim'i yaktıkları görüldü.

İsrail ordu radyosu, 23 Mayıs Perşembe günü yaptığı yayında, "İsrailli bir askerin Kur'an-ı Kerim'i ateşe attığı sırada kendini görüntülediğini" bildirdi.

Ordu radyosunun X sosyal medya platformunda paylaşılan 3 saniyelik görüntünün yeri ve zamanıyla ilgili bilgi verilmedi.

Videoda, sol elinde silah tutan İsrailli bir askerin diğer eliyle sayfaları açık Kur'an-ı Kerim nüshasını alevleri yükselen ateşe attığı görülüyor.

İsrail askerleri ayrıca 23 Mayıs'ta, Gazze Şeridi'ndeki bir camiyi ateşe verdikleri anların fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Aynı gün İsrailli bir askerin Gazze Şeridi'nin en büyük üniversitesi Aksa Üniversitesi'nin kütüphanesini ateşe verdiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde aylardır sivillere yönelik katliamların yanı sıra insani yardımların girişlerini engelleyen ablukalarıyla uluslararası tepki çeken İsrail ordusu, 15 Mayıs'ta Gazze'deki bir camiyi patlayıcılarla havaya uçurduğunu gösteren videoyu yayımladı.

Gazze'deki Hristiyanların yüzde 3'ü öldürüldü

Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının verilerine göre İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü hava saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce camiyi hedef aldı.

Gazze'deki kiliseleri de hedef alan İsrail ordusu, 3 kiliseyi bombaladı, oralara sığınmış Hristiyanlardan da ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Faresin Ağabakyan Şahin, 21 Mayıs Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların yüzde 3'ünü katlettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kapsamında kiliseleri yıktığına dikkati çeken Şahin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da Hristiyanlara zorluklar çıkardığını ifade etti.

Filistinli Bakan Şahin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kaç Hristiyan'ın öldürüldüğüne dair bilgi vermedi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Gazze Şeridi'nde 1200 Hristiyan yaşıyordu.

Gazze'de şu ana kadar 604 cami tamamem yıkıldı

Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Müslüman ve Hristiyanların mabetlerine saldırmaya devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarıyla dini, insani ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor. İşgalci, Gazze'deki evleri, hastaneleri, camileri, kiliseleri ve her türlü mabedi yerle bir ediyor. İşgalci İsrail'in füze ve bombaları, şu ana kadar 604 camiyi yerle bir etti, 200 camiye zarar verdi ve 3 kiliseyi yıktı."

İsrail ordusunun mezarlıkları dahi bombaladığı vurgulanan açıklamada, "İşgalci, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 60 mezarlığı hedef aldı, ölüleri mezarlıklardan çıkardı ve 1000'den fazla cesedi çalarak vahşice parçaladı." ifadeleri kullanıldı.

Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının Gazze'deki merkezi başta olmak üzere 15 binasının İsrail ordusu tarafından yıkıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in yaklaşık 8 aydır sürdürdüğü saldırıları kapsamında Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığında görevli 91 Filistinliyi de öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ibadethanelerin yanı sıra kadın ve çocukların hedef alındığı saldırılardan ABD ve Tel Aviv yönetimi sorumlu tutuldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite de AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun şu ana kadar Gazze'de 604 camiyi tamamen yıktığını, 200 camiye kısmen zarar verdiğini ve 3 kiliseyi yıktığını söyledi.