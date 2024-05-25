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Dünya
AA 25.05.2024 13:42

ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüşecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Çinli mevkidaşı Dong Cün ile gelecek hafta Singapur'da ilk kez yüz yüze görüşeceği bildirildi.

ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüşecek
[Fotograf: Reuters]

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin'in Dong ile Singapur'da 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu'nun marjında yüz yüze görüşeceği kaydedildi.

Bu, Austin ile geçen yıl aralıkta göreve atanan Çinli Bakan Dong'un ilk yüz yüze görüşmesi olacak.

Pentagon'un açıklamasında görüşmenin olası içeriğine dair bilgi verilmezken, Austin'in Singapur ve ardından Kamboçya'ya yapacağı ziyaretlerin, "ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ve ortaklarıyla, barış, istikrar ve caydırıcılığa dayalı ortak bölgesel vizyon doğrultusunda ilişkilerini geliştirme çabalarının devamı olduğu" vurgulandı.

Austin ve Dong, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmede iki ülke arasında askeri iletişimin yeniden kurulmasında mutabakata varmasının ardından, geçen ay ilk kez video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Austin, en son 2022'deki Shangri-La Diyaloğu sırasında dönemin Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ile birebir görüşme gerçekleştirmişti.

ABD'li Bakan'ın 2023'te Shangri-La Diyaloğu'nda o dönemdeki mevkidaşı Li Şangfu ile görüşme talebi Pekin tarafından reddedilmişti.

Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine 23 Aralık 2023'te Donanma Komutanlığı görevini yürüten Amiral Dong Cün atanmıştı.

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