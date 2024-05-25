Jet kıyafeti Romanya'da bir kurtarma tatbikatında kullanıldı

Görüntüler Romanya'nın Transilvanya bölgesindeki bir arama kurtarma tatbikatından....

Tatbikata katılan sağlık çalışanının hedefi de Trascaului Dağının zirvesindeki kazazedeyi kurtarmak.



Rumen sağlık görevlisi önce eldivenlerini giydi, sırtına bir çanta takarak uçmaya başladı.



Bu Rumen sağlık görevlisinin sırtındaki çanta aslında mini bir uçuş aracı.



Üzerindeki ekipman 'jet kıyafeti' olarak adlandırılıyor.



Giysinin iki kolunda ikişer ve sırt çantasında üç mini motor bulunuyor.



Sağlık çalışanı ellerini hareket ettirerek motorları kontrol etti, 36 kilometrelik hızla, yürüyerek 3 saatte ulaşılacak bölgeye 'jet kıyafeti' ile sadece 3 dakika içinde kuş gibi kondu.

Kazazede de kısa sürede kurtarıldı.



