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Dünya
AA 25.05.2024 09:46

İrlanda Dışişleri Bakanı: UAD kararları yasal olarak bağlayıcıdır ve bunlara uyulmalıdır

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in uluslararası toplumun çağrılarını reddettiğini belirterek, "İsrail bu talepleri göz ardı etmeyi seçmiştir ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) emirlerini göz ardı edemez. Bu kararlar yasal olarak bağlayıcıdır ve bunlara uyulmalıdır." açıklamasını yaptı.

İrlanda Dışişleri Bakanı: UAD kararları yasal olarak bağlayıcıdır ve bunlara uyulmalıdır
[Fotograf: AA]

Martin, yaptığı yazılı açıklamada UAD'nin İsrail aleyhine aldığı yeni tedbir kararlarını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Mahkemenin Refah Sınır Kapısı'nın acil insani ihtiyaçlar ve hizmetler için açılması yönündeki hükmü ile uluslararası toplumun Refah'a saldırı yapılmaması çağrılarını hatırlatan Martin, "İsrail bu talepleri göz ardı etmeyi seçmiştir ancak UAD'nin emirlerini göz ardı edemez. Bu kararlar yasal olarak bağlayıcıdır ve bunlara uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Martin, tüm tarafları ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girmesi için çabalarını yoğunlaştırmaya davet etti.

"İki devletli çözümü hayata geçirmek için somut ve geri dönüşü olmayan adımlar atmanın zamanı geldi." diyen Martin, gelecek günlerde Avrupalı ve Arap mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerin odağının da bu olacağını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve İsrail'in suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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