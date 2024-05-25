Ateşkes müzakerelerin yeniden başlatılması görüşmeleri Paris’te yapıldı

İsrail'in yaklaşık 8 aydır katliam yaptığı Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar yetkililerinin Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini iddia etti.

Ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve esir takasının ele alındığını belirtti.

Görüşmede Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Hamas'la ihtilaflı konulardaki tutumuna bağlı kalmakta ısrarcı olduğu da ifade edildi.

Gelişmeye dair Hamas'tan bir açıklama ise gelmedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını belirtmişti.

Ancak İsrail Savaş Kabinesi de, Refah'a saldırılara devam kararı almıştı.