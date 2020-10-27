Paşinyan, işgal altındaki Şuşa'da, işgal güçleriyle birlikte halay çekmiş; o görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halay görüntüsü için, "Bizim için kutsal olan topraklarda Ermenistan Başbakanı sarhoş bir halde raks ediyor." diye konuşmuştu.

Ermenistan'ın Karabağ'da yaşadığı hezimetten sonra "zafer halayı", "hezimet halayı" olarak paylaşılmaya başladı.