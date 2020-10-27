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Paşinyan, 'hezimet halayı' ile gündemde
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mayıs ayında "zafer halayı" diye paylaştığı görüntüler, Ermenistan'ın Karabağ'da yaşadığı hezimetin ardından yeniden gündem oldu.
Paşinyan, işgal altındaki Şuşa'da, işgal güçleriyle birlikte halay çekmiş; o görüntüler büyük tepki toplamıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halay görüntüsü için, "Bizim için kutsal olan topraklarda Ermenistan Başbakanı sarhoş bir halde raks ediyor." diye konuşmuştu.
Ermenistan'ın Karabağ'da yaşadığı hezimetten sonra "zafer halayı", "hezimet halayı" olarak paylaşılmaya başladı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:48
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