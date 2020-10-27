Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası kendine destekçi arayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan'ın ilk başbakanı ve eski savunma bakanı Ulusal Demokratik Birlik Partisi Başkanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi.

Ermenistan hükümetini istifaya çağıran Manukyan, “Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz” dedi.

"İstifa etmeli aksi takdirde her şeyi kaybederiz"

Manukyan Ermenistan hükümetine tepki göstererek," Kötü bir dönemdeyiz. Ermenistan ve Ermenistan’ın geleceği tehdit altında. Durumu değiştirmek, geri dönmek mümkün mü? Evet! Ama mevcut hükümetle değil. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz" dedi.

Kritik isim görevden alındı

Öte yandan, Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'i görevden aldığını duyurdu.

