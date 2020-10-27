Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki Tovuz'da 12 asker ve 1 sivili şehit etti, sivil yerleşim yerlerine zarar verdi.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül sabahı tüm cephe hattı boyunca harekat başlattı.

İlk üç günde, 2 bin Ermeni asker etkisiz hale getirildi. Bölgedeki en stratejik nokta Murov Dağı ele geçirildi.

Azerbaycan ordusu, bir hafta sonra işgal altında tutulan Cebrail ve Fuzuli'ye girdi.

Ermeni güçlerin, 30 yılda kurduğu savunma hatları çökmeye başladı. Bölgeye giden destek güçleri de Azerbaycan ordusu tarafından birer birer imha edildi.

SİHA'lar fark yarattı

Harekatın ilk haftasında silahlı insansız hava araçları (SİHA) vasıtasıyla yüzlerce tank ve zırhlı araç ile hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi.

Ermenistan, ateşkesi defaatle ihlal etti

Taraflar, Rusya'da 12 saat süren müzakerelerin ardından, insani ateşkes anlaşması imzaladı ancak Ermenistan anlaşmaya uymadı. Azerbaycan ordusu, gelen saldırılara misliyle karşılık verdi.

17 Ekim'de bir kez daha ateşkes kararı alındı; Ermenistan bu ateşkesi de ihlal etti. Cephede varlık gösteremeyen Ermeni ordusu, Gence'ye balistik füze ile saldırdı, sivilleri katletti.

Ermeni saldırılarında 65 sivil yaşamını yitirdi

Ermenistan'ın düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı. 2 bin 243 ev ise kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

170'ten fazla yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

20 Ekim'de Zengilan'ın da geri alınmasıyla, artık bölgenin güney sınırları Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Hüdaferin ve Ağbend bölgelerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.

25 Ekim'de de Zengilan'ın kuzeyinde, Ermenistan sınırında yer alan Gubatlı şehri işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusu, bir ay içinde 4 şehir merkezi ve 3 kasaba dahil 170'ten fazla yerleşim yerini geri aldı.

26 Ekim'deki son ateşkes girişimi de yine Ermenistan tarafının ihlali ile bozuldu.