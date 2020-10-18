Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ordusunun Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne ülke bayrağını diktiğini belirtti.

"Yaşasın Azerbaycan halkı!" ifadesini kullanan Aliyev, paylaşımını "Karabağ, Azerbaycan'dır!" diyerek noktaladı.

İran-Azerbaycan sınırında, Aras Nehri üzerinde yer alan ve 11'inci yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.