Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Hudaferin Köprüsü'nde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağının dikildiğini duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ordusunun Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne ülke bayrağını diktiğini belirtti.
"Yaşasın Azerbaycan halkı!" ifadesini kullanan Aliyev, paylaşımını "Karabağ, Azerbaycan'dır!" diyerek noktaladı.
İran-Azerbaycan sınırında, Aras Nehri üzerinde yer alan ve 11'inci yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 18, 2020
Etiketler: Son Dakika AzerbaycanSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:10
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