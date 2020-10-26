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Azerbaycan'da, Ermenistan'ın saldırıları sonucu 65 sivil yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı.
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 26 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can kayıplarını açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde 65 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 297 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden sivillerin 18'i kadın, 10'u çocuk. Yaralı sivillerin ise 69'u kadın, 32'si çocuk.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:29
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