Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir medresede patlama sonucunda birçok ölü ve yaralının bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Masum çocukları ve öğretmenleri hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalar ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.
Olay
Pakistan’ın Peşaver kentinde bir medresede el yapımı patlayıcının yol açtığı patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Etiketler: Terör SaldırısıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:05
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