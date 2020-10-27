Türkiye, Suriye'de terörden temizlediği bölgelere yardım eli uzatmayı sürdürüyor.

Türkiye tarafından onarımı yapılan Tel Abyad Hastanesi hizmet vermeye başladı. Hastane, yüzlerce hastanın derdine derman oluyor.

Tel Abyad Hastanesi'nde 31 uzman, 6 pratisyen doktor görev yapıyor. 16 branşta günlük 400 kişi poliklinik hizmetinden yararlanıyor.

Hastanede böbrek yetmezliği olan hastalara diyaliz tedavisi de veriliyor. Evlerinden araçla alınan diyaliz hastaları tedavilerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Tel Abyad Hastanesi'nde yazılan reçetelerdeki ilaçlar hastalara ücretsiz veriliyor.