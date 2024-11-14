Pasifik Okyanusu'nda dünyanın en büyük mercan kolonisi keşfedildi

Bu "mega mercan", tek bir organizma oluşturan pek çok küçük canlıdan oluşuyor ve 300 yıl kadar eski olabilir.

Boyutlarıyla bir mavi balinayı bile geride bırakacak kadar büyük olan bu mercan, National Geographic ekibi tarafından yapılan bir keşif sırasında bulundu.

National Geographic'in bir gemisinde görevli videograf Manu San Felix, mercanı, haritalarda batık bir gemi bulunan bir alanda dalış yaparken fark etti.

San Felix, "Bunu gördüğümde, sanki su altındaki bir katedral gibiydi" dedi. "Çok duygusal bir deneyimdi. Yüzyıllar boyunca bir yerde kalıp hayatta kalmış bir şeye büyük bir saygı duydum" ifadelerini kullandı.

Keşif, aynı zamanda, küresel ısınmanın etkilerini ele alan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29'un düzenlendiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de duyuruldu.

Bilim insanları, mercanı su altında özel bir mezura ile ölçtü. Keşif yapılan mercan, 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde.

Korallar küresel tehdit altında

Koraller, denizlerin "mimarları" olarak tanımlanır ve balıklar ile diğer deniz canlıları için barınak oluşturan geniş resifler meydana getirebilir. Ancak, iklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınmasıyla birlikte korallar ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, mercan resifleri dünya çapında bir milyar insanın geçim kaynağına katkı sağlamakta, turizm ve balıkçılığı desteklemektedir.

Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, keşfedilen bu mercanın önemine dikkat çekerek, "Dünyanın burasının özel bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz ve korunması gerekiyor" dedi. Adaların, ekonomilerini büyük ölçüde deniz kaynaklarına dayandırdığını belirten Manemahaga, mercanların bu açıdan çok kritik olduğunu vurguladı.

Solomon Adaları, iklim değişikliğinden etkileniyor

Solomon Adaları, iklim değişikliğinden en çok etkilenen küçük ada ülkelerinden biri. Manemahaga, küresel ısınmanın adalarında daha güçlü kasırgalar ve kıyı erozyonuna neden olarak evlerin denize düşmesine yol açtığını gözlemlediklerini ifade etti. Bu durum, yerel halkın geçim kaynaklarını da tehdit etmekte.

National Geographic araştırma gezisinde yer alan mercan bilimci Eric Brown, mercanın sağlığının "gerçekten iyi" göründüğünü belirtti. "Yakındaki sığ resifler sıcak denizler nedeniyle tahrip olmuşken, biraz daha derin sularda bu sağlıklı mercan vahasını görmek, umut verici bir işaret" dedi.

Keşfedilen mercan, Pavona clavus türünden olup, karidesler, yengeçler, balıklar ve diğer deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bu mercan, geçmiş deniz koşulları hakkında bilgi edinilmesine olanak tanıyan bir pencere işlevi görüyor.

Son bir rapora göre, sıcak sularda yaşayan koralların yüzde 44'ü nesli tükenme tehdidi altında. Bu oran, 2008'de yapılan son değerlendirmeye göre üçte bir oranında bir artış göstermekte.



