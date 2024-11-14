ABD'de seçimin ardından sosyal medya savaşları başladı

Bu artışın büyük ölçüde, X platformundan Bluesky'e geçiş yapan kullanıcılar tarafından tetiklendiği düşünülüyor.

Kullanıcılar, Musk'ın Donald Trump için kampanya yapmasını ve Trump'ın Musk'ı hükümet verimliliği konusunda yönetici olarak atamasını protesto ederek Bluesky'e yöneldi.

Bluesky, Çarşamba günü X platformunda "Bluesky"nin trend olan bir arama terimi haline geldiğini ve bazı kullanıcıların bu geçişi "kitlesel göç" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Toronto Üniversitesi'nden Sosyal Medya Uzmanı Megan Boler, ABD seçimlerinin, X'ten ayrılmayı düşünen kullanıcılar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Boler, kendi Bluesky hesabını Çarşamba günü oluşturduğunu ve "Elon Musk’a karşı ciddi bir güvensizlik olduğunu" ifade etti.

İdeolojik ayrışmaların derinleşmesi

Musk, 2022 yılında Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almış ve platformu ertesi yıl X olarak yeniden adlandırmıştı.

Musk’ın X'teki değişiklikleri, özellikle site özelliklerini değiştirmesi, kendi paylaşımlarını öne çıkarması ve karşıt görüşleri paylaşan hesapları askıya alması, eleştirilmişti.

Bugün, X, birçok kişi tarafından Musk’ın muhafazakar görüşlerini yansıtan bir platform olarak görülüyor.

Bluesky ise daha merkez sol görüşlere sahip kullanıcılar için daha dostane bir alternatif olarak öne çıkıyor ve merkeziyetsiz yapısı sayesinde kullanıcılara daha fazla kontrol sunuyor.

Bluesky, geçtiğimiz aylarda da önemli bir büyüme yaşadı. Örneğin, Eylül ayında X’in Brezilya’da kısa süreliğine askıya alınmasının ardından bir haftada 3 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Yeni kullanıcılar, Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'tan geliyor

Bluesky sözcüsü Emily Liu, CBC’ye yaptığı açıklamada, son bir haftada platforma gelen yeni kullanıcıların büyük kısmının ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’tan olduğunu belirtti.

Liu, “Farklı etkileşim türlerinde artan bir aktivite gözlemliyoruz” dedi ve toplulukların, Swifties'den sporseverlere kadar çok çeşitli bir yelpazede Bluesky'e katıldığını vurguladı.

Bluesky, Threads gibi Mark Zuckerberg’in Meta tarafından geliştirilen benzer uygulamaların gerisinde kalsa da, sosyal medya platformları arasındaki rekabet hızla devam ediyor. Bluesky, X’ten ayrılanlar için önemli bir seçenek olmaya devam ediyor.

Bluesky’in geleceği ve gazetecilerin tercihleri

Bluesky, 2022 yılında Twitter’daki bir proje olarak başladı ve bu yıl Şubat ayında davetiyeli kayıt sistemini kaldırarak herkese açık hale geldi.

Üniversitelerde ve akademik çevrelerde büyük bir ilgi gören platform, gazetecilerin de gözdesi olabilir. Ancak, X’in gazeteciler ve kamu görevlileri için hala önemli bir alan olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Bluesky’in ne kadar süreyle bu ivmeyi sürdürebileceğini zamanla gösterecek.