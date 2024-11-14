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Dünya
Space 14.11.2024 07:42

Güneş'in kutuplarında güçlü manyetik hortumlar olabilir

Amerika Ulusal Bilim Vakfı’na (NSF) bağlı Ulusal Atmosfer Araştırma Merkezi'nden (NCAR) araştırmacılar, Güneş'in kutuplarında meydana gelen döngüsel hareketleri (polar vorteks) bilgisayar modelleriyle simüle etti.

Güneş'in kutuplarında güçlü manyetik hortumlar olabilir

Bu yeni modellemeler, Güneş’in kutuplarındaki bu döngülerin güçlü manyetik alanlar tarafından yönlendirildiğini öne sürüyor.

Bu durum, Dünya'daki hortumlarla karşılaştırıldığında önemli bir fark oluşturuyor. Dünya'da hortumlar, atmosferdeki sıcaklık farklılıklarıyla beslenirken, Güneş'teki bu hareketlerin manyetik alanlar tarafından tetiklendiği düşünülüyor.

NCAR’dan kıdemli bilim insanı ve çalışmanın başyazarı Mausumi Dikpati, "Güneşin kutuplarında tam olarak ne olduğunu kimse kesin olarak söyleyemez," diyerek yeni araştırmanın, Güneş'in kutup alanlarını ilk kez gözlemleme fırsatı doğduğunda karşılaşabileceklerimize dair ipuçları sunduğunu belirtti.

Araştırmacılar, Güneş'in kutuplarında gözlemlenen bu döngülerin 55 derece enlem civarında oluştuğunu ve kutup yönüne hareket ettiğini belirtiyor.

Güneş’in manyetik alanı, bu döngülerin oluşturduğu alanla zıt kutuplara sahip. Bu nedenle, Güneş’in 11 yıllık döngüsünde en aktif olduğu dönemde (güneş maksimumu) bu döngüler kutuplara ulaştığında, kutuplardaki manyetik alan tersine dönüyor.

Bilim insanları, bu döngülerin oluşumu ve gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Güneş'in kutup bölgelerini farklı açılardan gözlemleyecek bir uzay görevi düzenlenmesinin yararlı olacağını düşünüyor. Ancak, bu tür gözlemler için güneş maksimumu döneminin sona ermesi gerekiyor; dolayısıyla doğru zamanlama büyük önem taşıyor.

Bu araştırmanın bulguları, 11 Kasım’da Ulusal Bilimler Akademisi'nin dergisinde (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayımlandı.

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