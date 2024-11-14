Duman 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 14.11.2024 07:33

Alzheimer'ı 10 yıldan fazla geciktirebilecek burun spreyi geliştirildi

Texas A&M Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir burun spreyi terapisi, Alzheimer hastalığının ilerlemesini geciktirme potansiyeli taşıyor. Beyin iltihabını hedef alan ve zararlı proteinleri azaltan bu yenilikçi tedavi, hayvan modellerinde test edildi ve bilişsel işlevi 10-15 yıl uzatabileceği öngörülüyor.

Alzheimer'ı 10 yıldan fazla geciktirebilecek burun spreyi geliştirildi

Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının çalışması, Alzheimer hastalığının ilerlemesini teşhisin ardından birkaç yıl geciktirebileceğini ortaya koyuyor.

Journal of Extracellular Vesicles dergisinde yayımlanan bu araştırma, Amerika’da yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen ve 65 yaş üzeri ölümlerin başlıca sebeplerinden biri olan Alzheimer’a yönelik yeni tedavi seçenekleri geliştirmeye odaklanıyor.

Araştırmacılar, burun spreyi ile beyne doğrudan etki ederek kronik nöroenflamasyona yol açan hücreleri hedefliyor.

Bu yöntem, beyinde iltihaplanmayı azaltırken Alzheimer’a bağlı plakların ve zararlı proteinlerin birikimini de hafifletiyor.

"Çığır Açan Bir Tedavi Yöntemi Olabilir"

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Ashok K. Shetty, bu yöntemin beynin nöropatolojik değişikliklerini azaltabileceğini belirtiyor.

Alzheimer’ın erken evrelerindeki bir hayvan modelinde uygulanan bu burun spreyi tedavisi, beynin bağışıklık hücreleri olan mikrogliaların da spreyi aldıktan sonra gen ifadelerinde olumlu değişiklikler gösterdiğini ortaya koydu.

Shetty, Alzheimer tedavisinde kullanılmak üzere burun yoluyla uygulanabilen, kök hücrelerden türetilmiş bu özel mikro kapsüllerle ilgili patent başvurusunda bulunmuş durumda.

Araştırmanın, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından finanse edildiğini belirten Shetty, bu yenilikçi tedavi yönteminin Alzheimer kaynaklı değişiklikleri ve ciddi bilişsel sorunları teşhisin ardından 10-15 yıl geciktirme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Alzheimer ABD Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Hindistan'ın başkenti Delhi, sınırın 50 kat üzerinde zehirli dumanla mücadele ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
08:39
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
08:30
İstanbul'da metro yangını
08:12
Bir Avrupa şehri daha aşırı turizmle mücadele başlattı
07:57
ABD'de seçimin ardından sosyal medya savaşları başladı
07:48
2024 yılının son Süper Ay'ı: Kunduz Dolunayı yükseliyor
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ