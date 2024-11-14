Alzheimer'ı 10 yıldan fazla geciktirebilecek burun spreyi geliştirildi

Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının çalışması, Alzheimer hastalığının ilerlemesini teşhisin ardından birkaç yıl geciktirebileceğini ortaya koyuyor.

Journal of Extracellular Vesicles dergisinde yayımlanan bu araştırma, Amerika’da yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen ve 65 yaş üzeri ölümlerin başlıca sebeplerinden biri olan Alzheimer’a yönelik yeni tedavi seçenekleri geliştirmeye odaklanıyor.

Araştırmacılar, burun spreyi ile beyne doğrudan etki ederek kronik nöroenflamasyona yol açan hücreleri hedefliyor.

Bu yöntem, beyinde iltihaplanmayı azaltırken Alzheimer’a bağlı plakların ve zararlı proteinlerin birikimini de hafifletiyor.

"Çığır Açan Bir Tedavi Yöntemi Olabilir"

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Ashok K. Shetty, bu yöntemin beynin nöropatolojik değişikliklerini azaltabileceğini belirtiyor.

Alzheimer’ın erken evrelerindeki bir hayvan modelinde uygulanan bu burun spreyi tedavisi, beynin bağışıklık hücreleri olan mikrogliaların da spreyi aldıktan sonra gen ifadelerinde olumlu değişiklikler gösterdiğini ortaya koydu.

Shetty, Alzheimer tedavisinde kullanılmak üzere burun yoluyla uygulanabilen, kök hücrelerden türetilmiş bu özel mikro kapsüllerle ilgili patent başvurusunda bulunmuş durumda.

Araştırmanın, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından finanse edildiğini belirten Shetty, bu yenilikçi tedavi yönteminin Alzheimer kaynaklı değişiklikleri ve ciddi bilişsel sorunları teşhisin ardından 10-15 yıl geciktirme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.