Duman 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Space 14.11.2024 07:46

2024 yılının son Süper Ay'ı: Kunduz Dolunayı yükseliyor

Bu hafta, 2024 yılının dört ardışık süper ayından sonuncusu gökyüzünde yükseliyor. 15 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek Kasım ayının dolunayı, "Kunduz Ayı" adıyla biliniyor.

2024 yılının son Süper Ay'ı: Kunduz Dolunayı yükseliyor

Dolunay, Türkiye saatiyle 00.28’de tam parlaklığa ulaşacak; ancak bu muhteşem gökyüzü olayı, gökyüzü meraklıları için bir ya da iki gün öncesinden itibaren tam dolunay şeklinde görülebilecek.

Kasım ayının dolunayı, gökyüzünde başka bir göz kamaştırıcı manzarayla birlikte olacak: Boğa takımyıldızında, dolunayın hemen yanında yer alan Pleiades (Ülker) yıldız kümesi, gökyüzü gözlemcileri için eşsiz bir fırsat sunacak.

Ancak dolunayın parlaklığı nedeniyle yıldız kümesinin tüm ayrıntılarını görmek güç olabilir.

Dolunay’ın yanı sıra gökyüzünde dört gezegen daha gözlemlenebilecek. Gün batımından hemen sonra, güneybatı yönünde alçak bir konumda beliren Merkür, kısa bir süre sonra ufkun altına inecek.

Ardından Venüs, güneybatı gökyüzünde, Merkür'den daha yüksek bir konumda parlayacak. Gece yarısına doğru ise Satürn, güneyde soluk sarı bir renkte görünecek.

Gece boyunca doğu yönünde yükselecek olan Jüpiter ve Mars da bu gökyüzü şölenine katılacak.

Gözlem yapmak isteyenler için Kunduz Ayı’nın bu yılki son süper ay olduğunu hatırlatalım; bir sonraki süper ay için uzun bir süre beklememiz gerekecek.

Bu muhteşem gökyüzü olayını fotoğraflamak isteyenler için, dolunay çekim rehberleri ve doğru ekipman önerileri de oldukça faydalı olabilir.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Göz Mars
Sıradaki Haber
Güneş'in kutuplarında güçlü manyetik hortumlar olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
08:39
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
08:30
İstanbul'da metro yangını
08:12
Bir Avrupa şehri daha aşırı turizmle mücadele başlattı
07:57
ABD'de seçimin ardından sosyal medya savaşları başladı
07:45
Güneş'in kutuplarında güçlü manyetik hortumlar olabilir
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ