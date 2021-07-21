İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde yer alan Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren bir fare, Parlamento'da kaosa neden oldu.

İlginç olay, Meclis Başkanı Marta Bosquet'in, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz'ın özerk atama ile Senato'nun bir parçası olması için oylamaya gideceği sırada yaşandı.

Toplantının yapıldığı salona giren dev fare nedeniyle Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı.

Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, "Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun" ricasında bulundu. Ancak Bosquet'in sözleri pek etkili olmadı.

Oturum sırasında oy kullanmayı unutan milletvekilleri, farenin Parlamento'dan çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

Farenin Parlamento'dan çıkarılmasına milletvekilleri alkışlarla karşılık verdi.

Parlamento'da tekrardan düzenin sağlanmasıyla oturum devam etti.