Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy ABD'ye gidecek
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 30 Ağustos’ta ABD'yi ziyaret edecek. ABD Başkanı Biden ile temaslarda bulunacak. İki ülke arasındaki iş birliği adımları ele alınacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Zelenskiy’i Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtilerek, "Bu ziyaret, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit edecek" denildi.
Açıklamada ayrıca, ziyarette enerji güvenliği konusunda iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin ele alınacağı, Zelenskiy'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reformları uygulama çabalarına desteğin değerlendirileceği belirtildi.
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