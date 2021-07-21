Washington Post ve bazı medya kuruluşlarının ortaya attığı casus yazılım iddialarının yankıları sürüyor.

Fas, İsrailli şirket tarafından geliştirilen “Pegasus” adlı casus yazılım programıyla,

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve bazı devlet adamlarının cep telefonlarının, istihbarat servisi tarafından dinlenildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Macron araştırma talep etti

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Bu iddiayı ortaya atanları, somut ve maddi kanıt sunmaya davet ediyoruz” denildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex de, Cumhurbaşkanı Macron’un bir dizi araştırma talep ettiğini belirtti.

Şu anda harekete geçmek ve yeni güvenlik önlemleri almak için çok erken olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Aralarında Washington Post'un da olduğu medya kuruluşları, casus yazılım ile takip edilenler arasında 14 devlet ve hükümet başkanı ile 1 kralın olduğunu iddia etmişti.

Fransız Le Monde gazetesi de iddiayı bir adım ileri taşıyarak, Fas istihbaratının, casus yazılım ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile kabinesini dinlemeye çalıştığını öne sürmüştü.